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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайверы обнаружили под водой гигантский пузырь (видео)

Он достигал нескольких метров в диаметре.

Команда дайверов с экспедиционного судна REV Ocean заметила в море у побережья Норвегии гигантский прозрачный пузырь, напоминающий по форме яйцо, сообщает Science Alert.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загадочный объект снял на видео Рональд Рааш напротив коммуны Эрста в 200 метрах от побережья. Дайверы увидели пузырь, когда возвращались после осмотра корабля, затонувшего во время Второй мировой войны. Он дрейфовал на глубине 17 метров.

Странная «капля» оказалась защитной оболочкой, в которой развиваются яйца кальмаров. Ученые пока не знают, как именно кальмары создают такие оболочки, наполненные слизью и морской водой. Они могут достигать нескольких метров в диаметре.

Считается, что самка кальмара откладывает намного меньший пузырь, который потом расширяется при контакте с водой. В такой оболочке могут находиться десятки тысяч яиц.

Какой именно вид кальмара умеет создавать такие оболочки, тоже пока неясно. Самые вероятные кандидаты — T. sagittatus и Gonatus fabricii, считают исследователи.

Анна Лысенко

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