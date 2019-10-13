14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайверы обнаружили под водой гигантский пузырь (видео)
Он достигал нескольких метров в диаметре.
Команда дайверов с экспедиционного судна REV Ocean заметила в море у побережья Норвегии гигантский прозрачный пузырь, напоминающий по форме яйцо, сообщает Science Alert.
Загадочный объект снял на видео Рональд Рааш напротив коммуны Эрста в 200 метрах от побережья. Дайверы увидели пузырь, когда возвращались после осмотра корабля, затонувшего во время Второй мировой войны. Он дрейфовал на глубине 17 метров.
Считается, что самка кальмара откладывает намного меньший пузырь, который потом расширяется при контакте с водой. В такой оболочке могут находиться десятки тысяч яиц.
Какой именно вид кальмара умеет создавать такие оболочки, тоже пока неясно. Самые вероятные кандидаты — T. sagittatus и Gonatus fabricii, считают исследователи.
Анна Лысенко