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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычные морские существа попали на камеру у побережья Калифорнии

Среди них — новые, еще не описанные виды.

Ученые с исследовательского судна Nautilus обнаружили в морских заповедниках США несколько редких существ, обитающих только в некоторых местах Тихого океана.

Они поделились завораживающим видео из экспедиции у побережья Калифорнии.

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В заповеднике Greater Farallones National Marine Sanctuary недалеко от Сан-Франциско морские биологи обнаружили как уже известные, так и совершенно новые виды морских животных.

Здесь обитают необычные морские звезды, несколько видов осьминогов, морские окуни и другая рыба.

Анна Лысенко

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