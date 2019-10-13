13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Необычные морские существа попали на камеру у побережья Калифорнии
Среди них — новые, еще не описанные виды.
Ученые с исследовательского судна Nautilus обнаружили в морских заповедниках США несколько редких существ, обитающих только в некоторых местах Тихого океана.
Они поделились завораживающим видео из экспедиции у побережья Калифорнии.
В заповеднике Greater Farallones National Marine Sanctuary недалеко от
Здесь обитают необычные морские звезды, несколько видов осьминогов, морские окуни и другая рыба.
Анна Лысенко