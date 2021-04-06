12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кольцо вернулось к хозяину через 40 лет
Иногда потерянные вещи возвращаются к хозяевам самым неожиданным образом.
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Житель США Кертис Маллинз воссоединился со своим школьным кольцом спустя 40 лет после того, как его потерял.
Памятную вещь вернули ему совершенно незнакомые люди, которые не поленились провести настоящее расследование, сообщает UPI. История неожиданной находки облетела американские СМИ.
Маллинз окончил школу в Шепердсвилле, штат Кентукки, в 1971 году, сообщает UPI. Как и все одноклассники, он получил в память о школе кольцо. В 1980-х во время переезда он его потерял.
Гораздо позже неназванный житель Шепердсвилля исследовал местность с помощью металлоискателя. Он не только сдавал металлолом, но и находил потерянные вещи, которые возвращал владельцам либо оставлял себе. Одним из них оказалось и кольцо Маллинза. Поиском хозяина мужчина заниматься не стал, а позже умер, передав все имущество дочери.
Сортируя вещи отца, женщина наткнулась на кольцо и зажглась идеей найти его владельца. Она обратилась в школу Шепердсвилля, где, к счастью, работала племянница Маллинза. Она хитростью заманила дядю в школу, где в торжественной обстановке ему вернули пропажу.
Участники церемонии заявили, что такие, казалось бы, незначительные инциденты помогают вернуть веру в доброту и отзывчивость людей.
Анна Лысенко