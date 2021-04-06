14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японская авиакомпания превратила свой самолет в тематический ресторан
Обед на борту обойдется в 540 долларов.
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Руководство японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA) вслед за своими коллегами из других стран решило спасать бизнес необычным способом.
Специально под ресторан салон переделывать не стали, но
Изначально в компании планировали «ресторан» как одноразовую акцию для тех, кто соскучился по путешествиям и самолетам. Но все «билеты» были раскуплены так быстро, что были объявлены 11 дополнительных дат, а работа «крылатого ресторана» продлена до момента, пока не возобновятся стандартные перелеты.
Сообщается, что все желающие перекусить на борту самолета могут выбрать на свое усмотрение два варианта меню, состоящего из блюд японской и интернациональной кухни. Обед «первого класса» с деликатесами и напитками стоит 540 долларов, а обед «бизнес класса» — 270 долларов, пишет Phnom Penh Post.
Для того, чтобы попасть в ресторан, посетители должны заранее выбрать меню на сайте, купить стандартный билет и пройти необходимые процедуры в аэропорту. Обслуживание на борту осуществляют настоящие стюардессы, которые перед обедом рассказывают стандартные правила безопасности полета. Сообщается, что первые посетители ресторана отметили качество и вкус еды и остались довольны услугой.
Напомним, что похожие услуги также предлагают авиалинии Таиланда, Сингапура, Великобритании и Финляндии.
Екатерина Гура