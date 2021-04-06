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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японская авиакомпания превратила свой самолет в тематический ресторан

Обед на борту обойдется в 540 долларов.

Руководство японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA) вслед за своими коллегами из других стран решило спасать бизнес необычным способом. Из-за карантинных ограничений и отсутствия рейсов компания продолжает нести убытки и, чтобы хоть как-то продержаться, All Nippon Airways превратила один из своих припаркованных в токийском аэропорту самолетов в «ресторан с крыльями».

Специально под ресторан салон переделывать не стали, но из-за коронавирусных ограничений на борт пускают не более 60 человек, а «столики» расположены далеко друг от друга и отделены перегородками.

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Изначально в компании планировали «ресторан» как одноразовую акцию для тех, кто соскучился по путешествиям и самолетам. Но все «билеты» были раскуплены так быстро, что были объявлены 11 дополнительных дат, а работа «крылатого ресторана» продлена до момента, пока не возобновятся стандартные перелеты.

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Сообщается, что все желающие перекусить на борту самолета могут выбрать на свое усмотрение два варианта меню, состоящего из блюд японской и интернациональной кухни. Обед «первого класса» с деликатесами и напитками стоит 540 долларов, а обед «бизнес класса» — 270 долларов, пишет Phnom Penh Post.

Для того, чтобы попасть в ресторан, посетители должны заранее выбрать меню на сайте, купить стандартный билет и пройти необходимые процедуры в аэропорту. Обслуживание на борту осуществляют настоящие стюардессы, которые перед обедом рассказывают стандартные правила безопасности полета. Сообщается, что первые посетители ресторана отметили качество и вкус еды и остались довольны услугой.

Напомним, что похожие услуги также предлагают авиалинии Таиланда, Сингапура, Великобритании и Финляндии.

Екатерина Гура

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