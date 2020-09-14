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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Авиакомпания в Таиланде открыла ресторан с бортовым питанием (фото)

Таким образом руководство пытается спасти бизнес от банкротства.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Национальная авиакомпания Таиланда Thai Airways 19 мая 2020 года объявила о своем банкротстве из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса и отмены рейсов. В ожидании слушаний руководство компании начало предпринимать различные меры по частичному спасению бизнеса и обеспечению работой хотя бы части персонала.

В середине лета Thai Airways запустила бизнес по доставке еды «как в самолете».

А в сентябре в здании главного офиса авиакомпании в Бангкоке был открыт первый в мире ресторан с бортовым питанием.

Заведение оформлено в стиле салона самолета с настоящими креслами, соответствующим интерьером и столами, выполненными из различных частей самолета. Обслуживают клиентов настоящие стюардессы в форме Thai Airways.

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Посетители могут выбрать два варианта расположения — зал «эконом класса» и зал «бизнес класса». Меню представляет из себя улучшенное, но вполне стандартное бортовое питание, пишет Metro.

Несмотря на столь странную идею, желающих поесть самолетной еды и ощутить дух путешествий нашлось немало. Посетители на входе получают специальные «билеты», которые стюардессы сканируют, как в аэропорту. Затем «пассажиры» поднимаются по трапу в ресторан, и через стандартную самолетную дверь заходят внутрь помещения, где садятся в соответствии с местами, указанными в билетах.

Отметим, что из-за коронавируса многие авиакомпании по всему миру оказались в бедственном положении. Чтобы хоть как-то продержаться, они придумывают альтернативные способы заработка. Так, в Тайване в августе запустили прогулочный авиарейс над городом, а чуть раньше пассажиры за деньги проходили регистрацию, чтобы немного посидеть в стоящем на земле самолете.

Екатерина Гура

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