18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Авиакомпания в Таиланде открыла ресторан с бортовым питанием (фото)
Таким образом руководство пытается спасти бизнес от банкротства.
Национальная авиакомпания Таиланда Thai Airways 19 мая 2020 года объявила о своем банкротстве
В середине лета Thai Airways запустила бизнес по доставке еды «как в самолете».
Заведение оформлено в стиле салона самолета с настоящими креслами, соответствующим интерьером и столами, выполненными из различных частей самолета. Обслуживают клиентов настоящие стюардессы в форме Thai Airways.
Посетители могут выбрать два варианта расположения — зал «эконом класса» и зал «бизнес класса». Меню представляет из себя улучшенное, но вполне стандартное бортовое питание, пишет Metro.
Несмотря на столь странную идею, желающих поесть самолетной еды и ощутить дух путешествий нашлось немало. Посетители на входе получают специальные «билеты», которые стюардессы сканируют, как в аэропорту. Затем «пассажиры» поднимаются по трапу в ресторан, и через стандартную самолетную дверь заходят внутрь помещения, где садятся в соответствии с местами, указанными в билетах.
Отметим, что
Екатерина Гура