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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские ученые обнаружили древнюю тропу динозавров

Специалисты насчитали около 364 новых следов.

Осенью 2020 года палеонтологи из Пекинского университета геонаук и музея естественной истории уезда Шанхан во время раскопок в деревне Лунсян в провинции Фуцзянь обнаружили более 200 следов динозавров. Раскопки было решено продолжить, и в апреле 2021 года ученые поделились новыми результатами.

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Сообщается, что за несколько месяцев палеонтологи обнаружили 364 новых следа динозавров, 200 из которых были сосредоточены на площади менее 100 квадратных метров, что свидетельствует о расположенной в этом районе древней тропе динозавров.

Одни из последних следов были обнаружены учеными в начале апреля. Известно, что следы в уезде Шанхан оставили по меньшей мере восемь разных видов динозавров, живших на планете около 80 миллионов лет назад. Сообщается, что раскопки в этом районе продолжаются, сообщает China news.

Екатерина Гура

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