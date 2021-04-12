13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские ученые обнаружили древнюю тропу динозавров
Специалисты насчитали около 364 новых следов.
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Осенью 2020 года палеонтологи из Пекинского университета геонаук и музея естественной истории уезда Шанхан во время раскопок в деревне Лунсян в провинции Фуцзянь обнаружили более 200 следов динозавров. Раскопки было решено продолжить, и в апреле 2021 года ученые поделились новыми результатами.
Сообщается, что за несколько месяцев палеонтологи обнаружили 364 новых следа динозавров, 200 из которых были сосредоточены на площади менее 100 квадратных метров, что свидетельствует о расположенной в этом районе древней тропе динозавров.
Одни из последних следов были обнаружены учеными в начале апреля. Известно, что следы в уезде Шанхан оставили по меньшей мере восемь разных видов динозавров, живших на планете около 80 миллионов лет назад. Сообщается, что раскопки в этом районе продолжаются, сообщает China news.
Екатерина Гура