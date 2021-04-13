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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Сахалина посадил редис в дорожной яме

Недавно он пробил в ней колесо.

Житель Сахалина Владимир Ильин решил привлечь внимание городских властей к плачевному состоянию одной из дорог в Южно-Сахалинске.

Ильин пришел к глубокой дорожной яме посреди улицы Авиационной с пакетом грунта, пачкой семян и торжественно посеял в выбоине редис. Мужчина украсил «грядку» двумя цветками.

«Мы сюда пришли не только посадить редиску, но и похоронить эту яму», — прокомментировал Ильин свои действия.

Как оказалось, недавно житель Южно-Сахалинска пробил здесь колесо. Он призвал власти города обратить внимание «по крайней мере, на улицу Авиационную», по которой «невозможно ни ездить, ни ходить».

В ноябре прошлого года житель городка Эттлборо в американском штате Массачусетс решил бороться с выбоинами на дорогах, высаживая в них туи. А индийский художник Баадаль Нанджундасвами стал превращать ямы в необычные 3D-картины.

Анна Лысенко

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