15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Сахалина посадил редис в дорожной яме
Недавно он пробил в ней колесо.
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Житель Сахалина Владимир Ильин решил привлечь внимание городских властей к плачевному состоянию одной из дорог в
Ильин пришел к глубокой дорожной яме посреди улицы Авиационной с пакетом грунта, пачкой семян и торжественно посеял в выбоине редис. Мужчина украсил «грядку» двумя цветками.
«Мы сюда пришли не только посадить редиску, но и похоронить эту яму», — прокомментировал Ильин свои действия.
Как оказалось, недавно житель
В ноябре прошлого года житель городка Эттлборо в американском штате Массачусетс решил бороться с выбоинами на дорогах, высаживая в них туи. А индийский художник Баадаль Нанджундасвами стал превращать ямы в необычные 3D-картины.
Анна Лысенко