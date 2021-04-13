Жительница Великобритании потеряла 54 кг, танцуя под хеви-метал

Во время пандемии Covid-19 многие люди, находясь в изоляции, набрали несколько лишних килограммов. Но Су Морган из Бирмингема наоборот потеряла почти половину своего веса благодаря хеви-металу.
До локдауна мать четверых детей весила больше 117 кг. Женщина часто «заедала» стрессы и обходилась быстрыми перекусами. Она планировала операцию по уменьшению объема желудка, но врачи сказали, что ей сперва придется немного похудеть естественным путем.
По время пандемии Су записалась на онлайн-фитнес, который проводят под музыку хеви-метал. Танцуя и прыгая по вечерам пять раз в неделю, Морган стала стремительно терять вес. За год она избавилась почти от 54 лишних килограммов и приобрела подтянутую, спортивную фигуру.
«Я нашла уроки рок-аэробики во время изоляции и влюбилась», — рассказала 40-летняя женщина SWNS.
«Я действительно горжусь собой и надеюсь, что смогу вдохновить других сделать то же самое», — добавила она.