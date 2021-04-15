12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский фотограф победил в конкурсе Sony World Photography Awards
В число финалистов попали двое россиян
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Международное жюри объявило победителей престижного профессионального фотоконкурса Sony World Photography Awards 2021. В этом году звание «Фотографа года» досталось известному британскому
Кроме того, были объявлены победители и финалисты в десяти категориях Профессионального конкурса и победители Открытого, Студенческого и Юношеского конкурсов.
Финалистами Профессионального конкурса, в котором жюри оценивало серии фото различной тематики, стали два российских фотографа — Саша Бауэр (3-е место в категории «Креатив» за историю советского детства) и Федор Савинцев (3-е место в категории «Пейзаж» за снимки Камчатки).
Победителем Открытого конкурса стал фотограф из Зимбабве Тамари Кудите за портрет «Африканки в викторианском стиле». Титул «Фотограф года в Студенческом конкурсе» получил студент Стелленбошской академии дизайна и фотографии (ЮАР) по имени Коэнраад Хайнц Торлаге за цикл работ «Юные фермеры». А звание «Фотограф года в Юношеском конкурсе» в этом году было присуждено 19-летнему Пубаруну Басу из Индии, чья работа «От действительности не убежать» была признана лучшей среди тысячи других претендентов.
Екатерина Гура