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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский фотограф победил в конкурсе Sony World Photography Awards

В число финалистов попали двое россиян

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фотографии
34
фотографии
34
фотографии

Международное жюри объявило победителей престижного профессионального фотоконкурса Sony World Photography Awards 2021. В этом году звание «Фотографа года» досталось известному британскому фотографу-документалисту Крейгу Истону за его серию работ Bank Top, в которой он исследует реальную жизнь и искаженные представления о сообществах в северной Англии. В качестве награды Истону достался набор цифровой фототехники и денежный приз в размере 25 тысяч долларов.

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Кроме того, были объявлены победители и финалисты в десяти категориях Профессионального конкурса и победители Открытого, Студенческого и Юношеского конкурсов.

Финалистами Профессионального конкурса, в котором жюри оценивало серии фото различной тематики, стали два российских фотографа — Саша Бауэр (3-е место в категории «Креатив» за историю советского детства) и Федор Савинцев (3-е место в категории «Пейзаж» за снимки Камчатки).

Победителем Открытого конкурса стал фотограф из Зимбабве Тамари Кудите за портрет «Африканки в викторианском стиле». Титул «Фотограф года в Студенческом конкурсе» получил студент Стелленбошской академии дизайна и фотографии (ЮАР) по имени Коэнраад Хайнц Торлаге за цикл работ «Юные фермеры». А звание «Фотограф года в Юношеском конкурсе» в этом году было присуждено 19-летнему Пубаруну Басу из Индии, чья работа «От действительности не убежать» была признана лучшей среди тысячи других претендентов.

Екатерина Гура

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