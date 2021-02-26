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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимки Камчатки и российского детства попали в финал престижного конкурса

Всего в шорт-лист вошли 30 профессиональных работ.

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Российские фотографы Саша Бауэр и Фёдор Савинцев попали в список финалистов по версии престижного Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021.

«Используя семейные реликвии для создания постановочных визуальных метафор, российский фотограф Саша Бауэр исследует историю своей семьи через призму неспокойной жизни своего деда — от детства в детском доме до службы в армии», — описывает жюри конкурса работы россиянки.

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Серия «Вулкан» российского фотографа Федора Савинцева «показывает яркие цвета, природное разнообразие и мистическую, неземную красоту вулканического пояса на Камчатке».

В шорт-лист конкурса попали 30 фотографов из разных стран мира, всего же на конкурс было подано более 145 тысяч работ от профессиональных фотографов. Это наивысший показатель за всю историю состязания, говорят организаторы.

Обладатель звания «Фотограф года 2021» будет выбран из группы финалистов Профессионального конкурса и объявлен 15 апреля.

Профессиональный конкурс проводится четырнадцатый год подряд и отмечает незаурядные работы, исполненные с техническим совершенством и передающие свежий взгляд на современность.

Ранее Sony World Photography Awards отметила лучшие студенческие, молодежные и национальные работы года.

Анна Лысенко

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