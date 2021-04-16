When a milk tanker overturns in the river #llanwrda #wales #milk pic.twitter.com/vnyhr5FXBi— May ??????? (@MayLewis19) April 14, 2021
18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском Уэльсе вода в реке превратилась в «молоко»
Это произошло
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Река Дулей, протекающая в уэльской деревушке деревушки Лланурда, окрасилась в белый цвет. Видеоподтверждение сняла местная жительница по имени Мэй Льюис, которая и опубликовала запись в соцсетях.
Как стало известно, река приобрела такой цвет
Сообщается, что в воде оказалось около 28 тысяч литров молока, а это настоящая катастрофа для речных обитателей. По словам экологов, молоко очень быстро впитывает кислород из воды,
Специалисты сумели очистить воду от большей части молока, но им потребуется еще несколько дней, чтобы завершить работы, пишет Mirror.
Екатерина Гура