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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском Уэльсе вода в реке превратилась в «молоко»

Это произошло из-за дорожной аварии

Река Дулей, протекающая в уэльской деревушке деревушки Лланурда, окрасилась в белый цвет. Видеоподтверждение сняла местная жительница по имени Мэй Льюис, которая и опубликовала запись в соцсетях.

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Как стало известно, река приобрела такой цвет из-за молока. Дело в том, что на дороге неподалеку произошла авария, и цистерна, перевозившая молоко, опрокинулась в воду и разлила все содержимое. Водитель не пострадал, чего не скажешь о реке.

Сообщается, что в воде оказалось около 28 тысяч литров молока, а это настоящая катастрофа для речных обитателей. По словам экологов, молоко очень быстро впитывает кислород из воды, из-за чего рыбам может грозить гибель, так что ситуация довольно серьезная.

Специалисты сумели очистить воду от большей части молока, но им потребуется еще несколько дней, чтобы завершить работы, пишет Mirror.

Екатерина Гура

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