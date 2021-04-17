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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Кургане установили памятник Чужому (фото)

Скоро у него появится «сосед» — трон из сериала «Игра престолов».

В городе Курган Курганской области появился памятник Чужому — знаменитому персонажу серии научно-фантастических фильмов ужасов об инопланетных хищниках.

Чужого установили в Центральном парке культуры и отдыха напротив парка динозавров, сообщает паблик «Доброе утро, Курган!». Изготовили скульптуру в мастерской «Ковка-Дизайн» из автозапчастей и металла. Весит она около 300 килограммов, а высота «инопланетянина» — немного больше двух метров.

«Многие горожане подходят и узнают персонажа ужастиков. Отзывы у всех положительные. Некоторые даже успели сделать селфи с Чужим», — пишет паблик.

Как сообщили в мастерской изданию «Подъём», Чужого заказало управление капитального строительства города. В будущем в парке также планируют установить трон из «Игры престолов».

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Ранее стало известно, что макет космического корабля Razor Crest из телесериала «Мандалорец», который энтузиасты установили на территории парка в Якутске, потерпел «крушение» из-за сильного ветра.

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