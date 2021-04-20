12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Калькулятор показал, сколько зарабатывает самый богатый человек в мире в режиме реального времени
За 110 секунд бизнесмен зарабатывает больше, чем президент США за год.
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Программист из США Альваро Монторо изобрел необычный онлайн-калькулятор, который помогает почувствовать разницу между миллиардерами и «простыми смертными».
Инструмент в режиме реального времени подсчитывает заработок главы Amazon Джеффа Безоса, который по данным на 2021 год является самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes. Его состояние оценивают в 177 миллиардов долларов. По оценкам Bloomberg и BuzzFeed, Безос зарабатывает 3605 долларов в секунду.
На сайте установлен счетчик с подписью: «Вот сколько заработал Джефф Безос с тех пор, как вы открыли эту страницу».
Например, за 55 секунд Безос заработал достаточно, чтобы купить Tesla Model S. Суммы, заработанной за 70 секунд, хватит, чтобы содержать ребенка с рождения до 17 лет. А за 110 секунд Безос зарабатывает больше, чем президент США за год.
Анна Лысенко