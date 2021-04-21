13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что предок человека умел лазать по деревьям и ходить
Современные технологии помогли исследователям обнаружить поворотный момент в человеческой эволюции.
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Австралопитеки, жившие в Южной Африке 3,67 миллиона лет назад, уже могли ходить прямо, но все еще лазали по деревьям, как обезьяны.
К такому выводу пришла международная команда исследователей, изучив останки австралопитека, известного под прозвищем Маленькая Нога (Little Foot)
Почти полный скелет Маленькой Ноги был найден в 1994—1998 годах в знаменитой группе пещер Стеркфонтейн в ЮАР. Вместе с соседними пещерами Стеркфонтейн входит в так называемую Колыбель человечества — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, где были найдены останки первых гоминидов.
Останки Маленькой Ноги изучались и раньше. В частности, структура ее стопы подсказала ученым, что этот гоминид уже умел ходить прямо. Скорее всего, это была пожилая женщина ростом около 1,22 метра.
Современный высокотехнологичный анализ грудной клетки и плечевого пояса австралопитека показал, что этот гоминид все еще был приспособлен для лазанья по деревьям. Кости рук и плечевые суставы австралопитека сохранили характерные формы, облегчающие передвижения по деревьям. Ключица имеет характерный
Скелет Маленькой Ноги — это подсказка, которая поможет узнать, как выглядели общие предки человека и обезьяны, а также свидетельство того, что руки гоминидов и обезьян оставались похожими дольше, чем считалось ранее.
Анна Лысенко