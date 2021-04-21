В Южной Корее появились прозрачные «молитвенные капсулы»

Монахи буддийского храма Тэгенса в Южной Корее придумали необычный способ обезопасить своих прихожан от заражения коронавирусом и сделать богослужения более комфортными. Они закупили 130 прозрачных капсульных палаток, в которых можно безопасно помолиться. Кстати, все палатки именные — за каждым прихожанином закреплена своя собственная капсула, которая после богослужения тщательно моется и дезинфицируется.
Кроме того, сами службы проходят не в помещении храма, а на открытом воздухе, а все присутствующие (в том числе и монахи) обязательно должны носить защитные маски, пишет Vice. Прозрачные капсулы в этом случае не только защищают прихожан от возможного заражения коронавирусом, но и от холодного ветра на улице.