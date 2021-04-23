18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на длинные выходные мемами
В этом году россияне будут беспрерывно отдыхать с 1 по 10 мая.
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Одной из главных тем 23 апреля стала новость о майских праздниках 2021 года. Владимир Путин объявил выходные с 1 по 10 мая. Пользователи соцсетей живо отреагировали на выходные между майскими праздниками в свойственной им манере и принялись публиковать шутки и мемы на эту тему.
Отметим, что официальной причиной длинных выходных стали рекомендации Роспотребнадзора связанные с коронавирусом.
Риски заражения специалисты связывают с тем, что
Непрерывные выходные в этом случае должны уменьшить опасность заразиться. При этом о локдауне речи не идет.
Екатерина Гура