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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на длинные выходные мемами

В этом году россияне будут беспрерывно отдыхать с 1 по 10 мая.

Источник: РИА "Новости"

Одной из главных тем 23 апреля стала новость о майских праздниках 2021 года. Владимир Путин объявил выходные с 1 по 10 мая. Пользователи соцсетей живо отреагировали на выходные между майскими праздниками в свойственной им манере и принялись публиковать шутки и мемы на эту тему.

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Отметим, что официальной причиной длинных выходных стали рекомендации Роспотребнадзора связанные с коронавирусом.

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Риски заражения специалисты связывают с тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется ездить на общественном транспорте и встречаться с большим количеством людей на работе между празднованиями с семьей и друзьями.

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Непрерывные выходные в этом случае должны уменьшить опасность заразиться. При этом о локдауне речи не идет.

Екатерина Гура

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