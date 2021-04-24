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11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Филиппинах нашли останки древних гигантских крыс

Они жили на деревьях.

На островах Филиппинского архипелага живут уникальные крысы из трибы Phloeomyini. Эти милые зверьки обитают на деревьях, часто — высоко в горах. Среди 18 видов Phloeomyini есть совсем крошечные, весом всего 18 г, а есть и очень большие размером с кошку.

До недавних пор Phloeomyini представляли для ученых загадку. Дело в том, что на островах не было найдено останков вымерших видов этих животных, а потому не совсем понятно, когда они появились и как эволюционировали.

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Облачная крыса - современный вид из трибы Phloeomyini
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Филиппинским маммологам наконец удалось восполнить этот пробел. В пещере Кальяо на острове Лусон исследователи обнаружили останки трех вымерших видов крыс Phloeomyini. Оказалось, что они были по-настоящему огромными.

Судя по внушительным челюстям и другим фрагментам скелета, вес древних грызунов стартовал от килограмма. Все они жили на деревьях, так же, как их потомки, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Mammalogy.

Останки были найдены в том же слое пещеры, что и кости человеческого вида Homo luzonensis. Им примерно 67 тысяч лет.

Исследователи считают, что гигантские грызуны вымерли 2−4 тысячи лет назад, возможно, по вине человека.

Анна Лысенко

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