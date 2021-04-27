19:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер из Новой Зеландии поплавал с двумя косатками (видео)
Хищники просто приплыли из любопытства.
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46-летний маркетолог Стив Моррис уже более десяти лет ныряет с аквалангом у берегов Новой Зеландии. Но свое последнее погружение он не забудет никогда.
В середине апреля Моррис с друзьями нырял в заливе Пленти, когда увидел неподалеку стаю из восьми косаток. Две из них отделились от группы и направились прямиком к дайверу.
Моррис признался, что был крайне напуган, ведь впервые в своей жизни он был так близок к хищнику и совсем не защищен. Косатки приблизились к мужчине почти вплотную и некоторое время кружили вокруг него.
К счастью, животными двигал не голод, а обычное любопытство — изучив дайвера, они быстро уплыли к своей стае. Встречу Стива с морскими хищниками сняла камера GoPro, закрепленная у него на голове.
Отойдя от шока, мужчина отметил, что, несмотря на страх, считает все произошедшее абсолютно восхитительным опытом.
Надо отметить, что Моррису очень повезло встретить миролюбивых косаток, так как в последнее время эти хищники стали все чаще нападать на лодки и людей, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура