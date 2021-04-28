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11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В эстонском озере установили подводную камеру для наблюдения за рыбами

Теперь все желающие могут понаблюдать за подводными жителями

Центр управления государственными лесами в Эстонии (RMK) установил в озере Выртсъярв на юге страны подводную камеру для наблюдения за рыбой.

Фотоловушку установили еще в начале апреля, и сразу же в объектив попала любопытная щука.

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Однако уже через пару дней в регионе прошел шторм и камеру буквально залепило илом и тростником.

В середине апреля экологи исправили ситуацию — они почистили фотоловушку и переместили ее в более защищенное от ветра и грязи место на глубине около метра. Теперь все желающие могут наблюдать за жизнью водоема в прямом эфире на YouTube-канале RMK, сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что в озере Выртсъярв обитают около 30 видов рыб, среди которых есть щука, лещ, угорь, плотва, окунь, судак и многие другие. Лучше всего наблюдать за рыбами утром, вечером и ночью, а вот днем их можно заметить реже.

Екатерина Гура

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