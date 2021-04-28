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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ребенку из Китая вместо рыбки доставили редкого крокодила

К счастью, хищник был еще маленьким.

Житель китайской провинции Шаньдун поддался на настойчивые уговоры ребенка и разрешил ему заказать в Сети живую рыбку.

Когда курьер доставил посылку, та оказалась немного больше, чем ожидала семья. Но настоящий сюрприз скрывался внутри. Вместо аквариумной рыбешки внутри коробки оказался живой крокодил, сообщает Global Times.

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К счастью, клыкастой «рыбе» оказалось всего 3−4 месяца, как заявили позже специалисты. Хищник ни на кого не напал. Обеспокоенный мужчина изолировал животное в ящике и позвонил в полицию.

Оказалось, что семье продали сиамского крокодила, который может вырастать до 4 метров. Этот вид с 2012 года внесен в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. В соответствии с китайскими законами, покупать и выращивать сиамских крокодилов можно только после официального разрешения и строжайших проверок. Полиция изъяла коробку с крокодилом.

Курьерская компания, доставившая груз, сейчас проводит проверку, как крокодил мог оказаться в ящике. Этот сервис не занимается доставкой животных, даже если речь идет о простой рыбке.

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