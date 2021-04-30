Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 апреляИнаугурация первого президента США, открытие первой советской киностудии и другие памятные события, которые происходили в разные годы 30 апреля
Фоторепортажи
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сухой закон на майские: где в России запретят спиртное с 1 по 10 мая

В российских регионах ограничат продажу алкоголя во время майских праздников. По логике чиновников, такие меры должны обеспечить общественный порядок и снизить риск распространения COVID-19. Рассказываем, к чему нужно быть готовыми, если вы захотите купить спиртное с 1 по 10 мая.

Источник: РИА "Новости"

Амурская область

Жителей области, интересующихся, будут ли продавать алкоголь 1 мая, успокоили: запрета на спиртное местные власти не вводили. Но в Благовещенске ограничат розничную продажу алкоголя в День Победы. 9 мая утром и вечером купить спиртное будет нельзя в центре города.

Волгоградская область

Читайте также
Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Продажу алкоголя ограничат только около мест массовых гуляний, однако сразу после окончания мероприятий ограничения будут сняты.

Забайкальский край

В Забайкалье ввели запрет на алкоголь с 1 мая возле мест проведения массовых мероприятий. Продавцам необходимо ограничить розничную продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции за два часа до начала мероприятия и в течение часа после их проведения.

Кемеровская область — Кузбасс

В Кузбассе запрещена розничная продажа алкогольных напитков 9 мая в День Победы, предупредило Министерство промышленности и торговли Кузбасса.

Курганская область

В городах и районах Курганской области введен запрет на продажу алкоголя на 1 и 9 мая, сообщила пресс-служба правительства региона. Купить спиртное будет нельзя в магазинах и супермаркетах.

Пермский край

Читайте также
Уже пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая

В Пермском крае алкогольные напитки не будут продавать 1 мая и в День Победы. Запрет распространяется на весь регион. Магазинам-нарушителям грозит штраф в 40 тысяч рублей.

Самарская область

В Самаре запрет на розничную продажу алкоголя введен в день празднования Победы в Великой Отечественной войне. Постановление регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Тамбовская область

В магазинах и супермаркетах Тамбова продажа алкоголя будет запрещена 1 и 9 мая.

Тульская область

В Туле ограничат продажу алкоголя в центре города 3 и 8 мая. Это связано с футбольными матчами, которые пройдут в эти дни.

Тюменская область

1 и 9 мая в период с 8 до 21 часов в Тюменской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключение составляют только заведения общепита.

Тыва

Читайте также
Пятая часть россиян поменяли планы на май после указа Путина

В Кызыле ввели настоящий сухой закон на майские праздники. В городе запретили продавать алкоголь в магазинах с 1 по 10 мая. Под запрет попали даже пиво и другие слабоалкогольные напитки. Участникам праздничных мероприятий по случаю Дня Весны и Труда, а также Дня Победы запретили приносить алкоголь с собой.

Чувашия

В Чебоксарах 9 мая ограничат продажу алкогольной продукции в торговых точках, размещенных рядом с местами проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в администрации Чебоксар.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В Ноябрьске и Салехарде 1 и 9 мая не допускается розничная продажа алкогольной продукции, сообщили в мэрии.

В остальных регионах и городах России продажа алкоголя с 1 мая 2021 года пока что не запрещена. Однако местные власти сохраняют за собой такое право. В частности, ограничения могут быть введены 9 мая.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Аналитики сообщили о сокращении сторонников «четырехдневки»
В мае изменится начисление льгот и доплат для пенсионеров
Моргенштерн оспорит решение суда по делу о песне про Путина
В «Диктанте Победы» приняли участие более 1,5 млн человек
На Камчатке погибли сотни оленей
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Какая судьба ждет российский рубль
Новости партнеров
Россия показала свою главную ударную силу
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Авто
Полет самого большого самолета в мире попал на видео Размах крыльев самолета составляет 117 метров
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
Лиза Арзамасова и Илья Авербух станут родителями Звезда «Папиных дочек» беременна
Леди
Что Кожевникова, Иванова и другие надели на церемонию закрытия ММКФ Звезды вышли на красную дорожку в роскошных нарядах
Новости партнеров
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Телеведущая оказалась в неловком положении из-за прозрачного стола
Минздрав назвал точный срок конца пандемии: когда снимут все ограничения
Грибы, ягоды и березовый сок: новые правила сбора
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь