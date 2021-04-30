Сухой закон на майские: где в России запретят спиртное с 1 по 10 мая

Амурская область
Жителей области, интересующихся, будут ли продавать алкоголь 1 мая, успокоили: запрета на спиртное местные власти не вводили. Но в Благовещенске ограничат розничную продажу алкоголя в День Победы. 9 мая утром и вечером купить спиртное будет нельзя в центре города.
Волгоградская область
Продажу алкоголя ограничат только около мест массовых гуляний, однако сразу после окончания мероприятий ограничения будут сняты.
Забайкальский край
В Забайкалье ввели запрет на алкоголь с 1 мая возле мест проведения массовых мероприятий. Продавцам необходимо ограничить розничную продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции за два часа до начала мероприятия и в течение часа после их проведения.
Кемеровская область — Кузбасс
В Кузбассе запрещена розничная продажа алкогольных напитков 9 мая в День Победы, предупредило Министерство промышленности и торговли Кузбасса.
Курганская область
В городах и районах Курганской области введен запрет на продажу алкоголя на 1 и 9 мая, сообщила пресс-служба правительства региона. Купить спиртное будет нельзя в магазинах и супермаркетах.
Пермский край
В Пермском крае алкогольные напитки не будут продавать 1 мая и в День Победы. Запрет распространяется на весь регион. Магазинам-нарушителям грозит штраф в 40 тысяч рублей.
Самарская область
В Самаре запрет на розничную продажу алкоголя введен в день празднования Победы в Великой Отечественной войне. Постановление регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.
Тамбовская область
В магазинах и супермаркетах Тамбова продажа алкоголя будет запрещена 1 и 9 мая.
Тульская область
В Туле ограничат продажу алкоголя в центре города 3 и 8 мая. Это связано с футбольными матчами, которые пройдут в эти дни.
Тюменская область
1 и 9 мая в период с 8 до 21 часов в Тюменской области нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах. Исключение составляют только заведения общепита.
Тыва
В Кызыле ввели настоящий сухой закон на майские праздники. В городе запретили продавать алкоголь в магазинах с 1 по 10 мая. Под запрет попали даже пиво и другие слабоалкогольные напитки. Участникам праздничных мероприятий по случаю Дня Весны и Труда, а также Дня Победы запретили приносить алкоголь с собой.
Чувашия
В Чебоксарах 9 мая ограничат продажу алкогольной продукции в торговых точках, размещенных рядом с местами проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в администрации Чебоксар.
Ямало-Ненецкий автономный округ
В Ноябрьске и Салехарде 1 и 9 мая не допускается розничная продажа алкогольной продукции, сообщили в мэрии.
В остальных регионах и городах России продажа алкоголя с 1 мая 2021 года пока что не запрещена. Однако местные власти сохраняют за собой такое право. В частности, ограничения могут быть введены 9 мая.
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