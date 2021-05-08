00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 8 мая
День памяти и примирения, изобретение
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По решению ООН 8 и 9 мая в мире чтят погибших во Второй мировой войне. Обе даты известны как Дни памяти и примирения. 8 мая 1945 года союзники приняли капитуляцию нацистской Германии и конец Третьего рейха, вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Бои в Европе закончились, но Вторая мировая продлилась до 2 сентября и завершилась только с капитуляцией Японии. В войне участвовали 62 государства из 74 существовавших на тот момент. Это примерно 80% населения Земли. По примерным оценкам, погибло более 70 миллионов человек.
Международный Красный Крест и Международный Красный Полумесяц были основаны как гуманитарное движение в 1863 году, чтобы защищать жизнь и здоровье людей. Организации объединяют более 17 миллионов сотрудников и волонтеров по всему миру.
Ежегодно 8 мая мир отдает дань уважения работе этих людей. День был выбран не случайно: на 8 мая приходится день рождения швейцарского гуманиста, основателя Красного Креста и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана, который родился в 1828 году.
8 мая 1713 столица России была перенесена из Москвы в
Сам «переезд» занял несколько лет. С 1710 года в новый город последовательно переезжали чиновники, дипломатический корпус, органы исполнительной власти. В 1712 году в
Всемирно известный напиток был придуман в американском городе Атланта 8 мая 1886 года. Его автор — фармацевт Джон Стит Пембертон, бывший офицер американской Армии конфедерации. Изначально напиток был запатентован как лекарственное средство «от расстройств нервной системы». В него входили листья коки и орехи тропического дерева колы.
Название для нового напитка придумал бухгалтер Пембертона по имени Фрэнк Робинсон. Он владел каллиграфией и написал слова
Спустя два года после изобретения напитка Пембертон продал на него права бизнесмену Эйзе Григгсу Кэндлеру, который основал компанию The
8 мая 2020 года российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины на глубину около 11 км.
«Витязь-Д» стал первым в мире подводным роботом, который туда опустился. Ранее на дно Марианской впадины погружались и другие необитаемые аппараты, однако они не были полностью автономными.
Аппарат находился на дне более трех часов. Он провел картографирование поверхности, фото- и видеосъемку морского дна, получил параметры морской среды и установил там вымпел в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.