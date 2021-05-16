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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 16 мая

Первая церемония «Оскар», восстание в Варшавском гетто, начало антиалкогольной кампании в СССР и другие события, произошедшие в этот день.

Открыто движение первого в мире трамвая

Весной 1879 года на Берлинской выставке инженер Вернер фон Сименс представил первую в мире электрическую железную дорогу — «электролокомотив» с вагонами. Поезд из трех вагонов двигался со скоростью 7 км/ч и мог перевозить 18 пассажиров. Это изобретение стало сенсацией, и его сразу же взяли в разработку.

16 мая 1881 года было открыто движение первого в мире электрического трамвая. Маршрут пролегал на окраине Берлина. Трамвай, двигавшийся со скоростью 30 км/ч, за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров.

Первый трамвай двигался за счет электричества, поступавшего по рельсам, а вот привычная нам модель с дугой и проводами появилась только в 1890 году.

В США состоялась первая церемония вручения «Оскара»

Главная кинопремия в США и одна из самых известных кинематографических наград в мире впервые состоялась 16 мая 1929 года в отеле Roosevelt в Голливуде. Она длилась всего 15 минут, и на ней присутствовали 250 человек. В то время церемония еще не получила своего известного имени и вместо золотых статуэток номинанты получали «Благодарственные отзывы». Само название «Оскар» появилось в 1934 году.

Примечательно, что актеры номинировались не за конкретный фильм, а за все картины, в которых они снялись в течение года. Результаты премии были известны заранее и передавались в прессу, которая публиковала их только после мероприятия. Ситуация изменилась в 1945 году, когда газета Los Angeles Times обнародовала результаты за несколько часов до церемонии. После этого были введены секретные белые конверты, которые используются до сих пор.

До 1953 года церемонию освещали по радио, а с 1953 года — по телевидению. Сегодня церемония вручения «Оскар» транслируется в прямом эфире.

Подавление восстания в Варшавском гетто

Варшавское гетто было создано нацистами в октябре 1940 года. На его территории подпольно действовали различные повстанческие организации, частичная деятельность которых была раскрыта гестапо в мае 1942 года. В июле того же года немцы начали осуществление операции «Рейнхард», в ходе которой под видом «переселения» началась транспортировка жителей гетто в концлагерь Треблинка для уничтожения. Всего период с 22 июля по 12 сентября 1942 года из гетто было вывезено около 300 тысяч евреев.

В начале 1943 года жители гетто узнали о том, что под видом «депортации на восток» их отправляют в концентрационные лагеря для уничтожения. 19 апреля 1943 года оставшиеся повстанческие организации гетто при содействии польских союзников подняли вооруженное восстание, которое было жестоко подавлено нацистами 16 мая.

Восстание в Варшавском гетто стало одним из крупнейших массовых восстаний в городах оккупированной нацистами Европы.

В ходе боев было убито около 7 тысяч евреев и поляков, еще около 6 тысяч сгорели заживо. Все оставшиеся в живых жители гетто после подавления восстания были отправлены в концлагеря и лагеря смерти.

Начало антиалкогольной кампании в СССР

К концу 1970-х годов потребление спиртных напитков в СССР достигло рекордного уровня в истории страны, и в 1985 году руководством СССР была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.

16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», что и стало началом полномасштабной антиалкогольной кампании в СССР. Кампания состояла из запретов, наказаний и штрафов и не учитывала экономические нюансы и настроения людей.

За годы антиалкогольной кампании произошло резкое сокращение производства алкогольных напитков, что нанесло серьезный ущерб советской бюджетной системе и стимулировало рост нелегального производства алкоголя.

Массовое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году в СССР экономический кризис вынудили советское руководство свернуть антиалкогольную кампанию, которая окончательно была завершена к 1990 году.

В итоге меры по «отрезвлению» страны привели к совершенно противоположным результатам — уже в 1994 году среднее потребление спиртного на душу населения заметно превысило исходный уровень, что привело к катастрофической смертности в России.

Источник: AP 2021

Серия терактов в Марокко

16 мая 2003 года в марокканском городе Касабланка была совершена серия террористических атак. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства у еврейского центра, испанского ресторана и клуба, а также у одной из городских гостиниц и возле консульства Бельгии. В результате атаки погиб 41 человек, в том числе 12 боевиков, и еще около 100 человек получили ранения.

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