00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 15 мая
День рождения Михаила Булгакова, запуск метрополитена в Москве и другие памятные события этого дня.
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Ежегодно 15 мая по инициативе ООН отмечают День семей. Он призван обращать внимание общества на проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Например, в 2017 году темой Дня семьи была «Семья, образование и благосостояние», в 2018-м — «Семья и инклюзивное общество», в 2019-м — «Семья и меры по борьбе с изменением климата».
15 мая 1845 года родился русский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат Илья Мечников.
Мечников появился на свет в отцовском имении Ивановка в Харьковской губернии. Он был пятым, младшим ребенком гвардейского офицера, помещика Ильи Ивановича Мечникова родом из молдавских бояр. Мать, Эмилия Львовна Невахович, родилась в Варшаве в еврейской семье. Илья Ильич окончил Харьковский университет, продолжил обучение в Германии и
Он — один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории фагоцителлы, основатель геронтологии — науки, изучающей старение.
15 мая 1891 года в Киеве родился Михаил Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», «Белой гвардии», «Собачьего сердца» и других произведений.
Отец писателя был богословом, доцентом Киевской духовной академии, мать — преподавательницей женской прогимназии. Сам Михаил, вдохновившись примером братьев матери, выбрал профессию медика: работал военным врачом во время Первой мировой, а затем гражданской войны.
В 1921 году Булгаков переехал в Москву, где начал писать и публиковаться. Его первыми произведениями были фельетоны и роман «Белая гвардия», а последним — «Мастер и Маргарита», так и не законченный по причине смерти. Окончательную редакцию текста сделала жена писателя Елена Нюренберг, прототип Маргариты.
15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» с ответвлением на «Парк культуры» и «Смоленскую». Первым официальным пассажиром стал Герой Труда с завода «Красный пролетарий» Пётр Николаевич Латышев, который купил 15 мая 1935 года в кассе открывшейся станции «Сокольники» билет № 1 серии «А». Пусковой комплекс включал 11,2 км трассы, 13 станций и 12 составов.
На сегодняшний день в Московском метрополитене 241 станция (без учета МЦК и станций монорельса). 48 из них признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры.
15 мая 2001 года в американском штате Огайо произошел инцидент с CSX 8888: никем не управляемый поезд, среди грузов которого были и опасные химикаты, почти 2 часа проследовал 106 км со средней скоростью 76 км/ч. Катастрофу удалось предотвратить чудом. Поезд был остановлен другим, догнавшим и сцепившимся с ним, локомотивом.
Предварительное расследование показало, что тормозные колодки локомотива оказались полностью сточены.
В 2010 году этот случай экранизировали в фильме «Неуправляемый».