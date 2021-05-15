Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 15 мая

День рождения Михаила Булгакова, запуск метрополитена в Москве и другие памятные события этого дня.

Непальская семья перед своим домом. Благодаря совместной программе ООН семья смогла увеличить свой доход, перейдя с выращивания зерновых на выращивание ценных сортов овощей | Источник: Структура «ООН-женщины»/Нарендра Шреста

Международный день семей

Ежегодно 15 мая по инициативе ООН отмечают День семей. Он призван обращать внимание общества на проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Например, в 2017 году темой Дня семьи была «Семья, образование и благосостояние», в 2018-м — «Семья и инклюзивное общество», в 2019-м — «Семья и меры по борьбе с изменением климата».

Родился Илья Мечников

15 мая 1845 года родился русский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат Илья Мечников.

Мечников появился на свет в отцовском имении Ивановка в Харьковской губернии. Он был пятым, младшим ребенком гвардейского офицера, помещика Ильи Ивановича Мечникова родом из молдавских бояр. Мать, Эмилия Львовна Невахович, родилась в Варшаве в еврейской семье. Илья Ильич окончил Харьковский университет, продолжил обучение в Германии и Санкт-Петербурге, работал в Одессе и Париже.

Мечников сделал множество важнейших открытий в области биологии и медицины.

Он — один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории фагоцителлы, основатель геронтологии — науки, изучающей старение.

Родился Михаил Булгаков

15 мая 1891 года в Киеве родился Михаил Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», «Белой гвардии», «Собачьего сердца» и других произведений.

Отец писателя был богословом, доцентом Киевской духовной академии, мать — преподавательницей женской прогимназии. Сам Михаил, вдохновившись примером братьев матери, выбрал профессию медика: работал военным врачом во время Первой мировой, а затем гражданской войны.

В 1921 году Булгаков переехал в Москву, где начал писать и публиковаться. Его первыми произведениями были фельетоны и роман «Белая гвардия», а последним — «Мастер и Маргарита», так и не законченный по причине смерти. Окончательную редакцию текста сделала жена писателя Елена Нюренберг, прототип Маргариты.

Источник: РИА "Новости"

Открылась первая линия Московского метрополитена

15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» с ответвлением на «Парк культуры» и «Смоленскую». Первым официальным пассажиром стал Герой Труда с завода «Красный пролетарий» Пётр Николаевич Латышев, который купил 15 мая 1935 года в кассе открывшейся станции «Сокольники» билет № 1 серии «А». Пусковой комплекс включал 11,2 км трассы, 13 станций и 12 составов.

На сегодняшний день в Московском метрополитене 241 станция (без учета МЦК и станций монорельса). 48 из них признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры.

Источник: AP 2021

Инцидент с CSX 8888

15 мая 2001 года в американском штате Огайо произошел инцидент с CSX 8888: никем не управляемый поезд, среди грузов которого были и опасные химикаты, почти 2 часа проследовал 106 км со средней скоростью 76 км/ч. Катастрофу удалось предотвратить чудом. Поезд был остановлен другим, догнавшим и сцепившимся с ним, локомотивом.

Предварительное расследование показало, что тормозные колодки локомотива оказались полностью сточены.

В 2010 году этот случай экранизировали в фильме «Неуправляемый».

Во время загрузки произошла ошибка.
Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран
С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
В России резко возросло число новых случаев заражения COVID
Пашинян обратился к Путину за военной помощью
Синоптики: лето порадует россиян теплой погодой
СМИ: со складов в Врбетице пропало вооружение
Исмаилов отреагировал на слова Кадырова о Нурмагомедове
Hi-Tech
На рынке смартфонов появился новый бренд. Почему это интересно От производства тостеров к смартфонам
Горячие темы на Авто
жига-наше всё ! 235
Патриоты 165
Про будущее 112
Чехословакия 98
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях Названы яркие паттерны поведения. Листайте галерею!
Леди
Миддлтон в стильном пальто и блузе в горошек вышла в свет Герцогиня Кембриджская посетила молодежный центр
Новости партнеров
Как ведут себя кошки, когда чувствуют у хозяина рак
Отвели беду. Бдительность полицейских спасла жизнь мужчине на пожаре
От тебя зависит судьба всей России: потрать пару минут на опрос
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь