14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новая Зеландия страдает от нашествия ежей
Местные экологи называют их «машинами для убийств»
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Экологи из Новой Зеландии заявили о большой природной катастрофе, которая грозит стране
В частности, экологи опасаются полного исчезновения редких
Местные власти пытаются бороться с нашествием ежей путем их отлова, охоты и отравлений, но такие методы не одобряют жители страны, которые считают ежей довольно милыми существами. В качестве альтернативы ученые предлагают отловить ежей и отправить их назад на родину, ведь в Великобритании экологи сейчас — наоборот — борются за сохранение численности ежей, пишет NYPost.
Екатерина Гура