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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новая Зеландия страдает от нашествия ежей

Местные экологи называют их «машинами для убийств»

Источник: CC0/Alexas_Fotos
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Экологи из Новой Зеландии заявили о большой природной катастрофе, которая грозит стране из-за огромного количества ежей. Когда-то эти маленькие хищники были завезены в Новую Зеландию британскими колонизаторами. Сначала все было хорошо, но из-за отсутствия естественных врагов ежи быстро расплодились и сейчас представляют большую угрозу для местной флоры и фауны.

В частности, экологи опасаются полного исчезновения редких сверчков Уэта, которые водятся только в Новой Зеландии и которых в больших количествах поедают ежи — за сутки один маленький хищник может съесть до 60 сверчков.

Местные власти пытаются бороться с нашествием ежей путем их отлова, охоты и отравлений, но такие методы не одобряют жители страны, которые считают ежей довольно милыми существами. В качестве альтернативы ученые предлагают отловить ежей и отправить их назад на родину, ведь в Великобритании экологи сейчас — наоборот — борются за сохранение численности ежей, пишет NYPost.

Екатерина Гура

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