16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийская авиакомпания запускает рейс «на Луну»
Пассажиры увидят суперлуние с близкого расстояния
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26 мая пассажиров австралийской авиакомпании Qantas ждет необычный рейс под названием «Доставь меня на Луну». Дата и название рейса неслучайны. Именно 26 мая произойдет полное лунное затмение, которое совпадет с суперлунием (момент наибольшего сближения Луны и Земли).
Самолет Boeing 787 вылетит из аэропорта вечером и поднимется на максимальную высоту — около 13 километров (обычно самолеты летают на высоте около 10 километров).
Пассажиры «лунного» рейса смогут насладиться невероятным астрономическим зрелищем, которое будет комментировать профессиональный астроном.
Сообщается, что билет в
Напомним, что авиакомпания Qantas уже давно организовывает необычные рейсы, чтобы компенсировать убытки
Екатерина Гура