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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийская авиакомпания запускает рейс «на Луну»

Пассажиры увидят суперлуние с близкого расстояния

Источник: AP 2021

26 мая пассажиров австралийской авиакомпании Qantas ждет необычный рейс под названием «Доставь меня на Луну». Дата и название рейса неслучайны. Именно 26 мая произойдет полное лунное затмение, которое совпадет с суперлунием (момент наибольшего сближения Луны и Земли).

Самолет Boeing 787 вылетит из аэропорта вечером и поднимется на максимальную высоту — около 13 километров (обычно самолеты летают на высоте около 10 километров).

Пассажиры «лунного» рейса смогут насладиться невероятным астрономическим зрелищем, которое будет комментировать профессиональный астроном.

Сообщается, что билет в эконом-классе будет стоить около 390 долларов, в премиум-экономе — от 704 долларов, а в бизнес-классе — от 1170 долларов. Перед полетом для пассажиров бизнес-класса будет устроена коктейльная вечеринка на борту. Кроме того, все путешественники смогут приобрести различные сувениры.

Напомним, что авиакомпания Qantas уже давно организовывает необычные рейсы, чтобы компенсировать убытки из-за пандемии коронавируса. Например, их пассажиры уже летали над Большим Барьерным рифом и Антарктидой, а также совершали «таинственные полеты», где пункт назначения можно было узнать только после приземления.

Екатерина Гура

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