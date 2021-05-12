Житель Калифорнии на средства господдержки для бизнеса купил дорогие машины

Федеральные агенты раскрыли мошенническую схему 38-летнего жителя Калифорнии по имени Мустафа Кадири. Мужчина по поддельным документам и налоговым декларациям получил в трех банках денежные средства по государственной программе борьбы с последствиями COVID-19.
В рамках этой программы владельцы различного бизнеса могут получить кредиты под 1%. При этом часть кредита обязательно должна пойти на погашение задолженности по зарплате сотрудников.
Воспользовавшись госпрограммой, Кадири по чужим документам получил три кредита на общую сумму 5 миллионов долларов (370 миллионов рублей) и потратил их на себя. Известно, что мужчина купил себе три дорогих автомобиля марок Bentley, Lamborghini и Ferrari, оплатил себе шикарный отдых и прикупил новую технику и одежду. Все это и изъяли федеральные агенты, когда пришли к мошеннику домой. Все потратить Кадири не успел — на его банковских счетах агенты нашли еще 2 миллиона долларов, сообщает Associated Press.
Кадири выдвинули обвинение по банковскому мошенничеству, мошенничеству с использованием электронных средств, краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах и по отмыванию денег. Но виновным он себя не признал, и суд отпустил его под залог в 100 тысяч долларов. Суд состоится 29 июня.