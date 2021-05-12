Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
16Обострение палестино-израильского конфликта
20:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Калифорнии на средства господдержки для бизнеса купил дорогие машины

У него нашли Ferrari, Bentley, Lamborghini и 2 миллиона долларов на банковских счетах.

Федеральные агенты раскрыли мошенническую схему 38-летнего жителя Калифорнии по имени Мустафа Кадири. Мужчина по поддельным документам и налоговым декларациям получил в трех банках денежные средства по государственной программе борьбы с последствиями COVID-19.

В рамках этой программы владельцы различного бизнеса могут получить кредиты под 1%. При этом часть кредита обязательно должна пойти на погашение задолженности по зарплате сотрудников.

Воспользовавшись госпрограммой, Кадири по чужим документам получил три кредита на общую сумму 5 миллионов долларов (370 миллионов рублей) и потратил их на себя. Известно, что мужчина купил себе три дорогих автомобиля марок Bentley, Lamborghini и Ferrari, оплатил себе шикарный отдых и прикупил новую технику и одежду. Все это и изъяли федеральные агенты, когда пришли к мошеннику домой. Все потратить Кадири не успел — на его банковских счетах агенты нашли еще 2 миллиона долларов, сообщает Associated Press.

Кадири выдвинули обвинение по банковскому мошенничеству, мошенничеству с использованием электронных средств, краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах и по отмыванию денег. Но виновным он себя не признал, и суд отпустил его под залог в 100 тысяч долларов. Суд состоится 29 июня.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
Стал известен диагноз Ильназа Галявиева
Эксперты объяснили, почему ХАМАС смог пробить «Железный купол»
В Кремле отреагировали на слова Кадырова в адрес Израиля
«Локомотив» играет с «Крыльями» за Кубок России (трансляция)
Ученые перечислили симптомы постковидного синдрома
Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»
Горячие темы на Авто
Начинающая 172
И снова о толерантности 121
Патриоты России отзовитесь! Юрич, Капитан, Андрей, Сергей, Матвей, Соловьёв, Киселёв, Матвеев, Бушаев! 120
Начинаю уважать либерастов 108
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дети
Эксперты назвали последствия стрельбы в школе для психики детей Что кроме тревожного расстройства и депрессии ждет пострадавших
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Дом
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
В гостях: вилла Дмитрия Диброва на Рублевке
4 суперполезных совета на время ремонта
7 умных решений для интерьера крошечной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь