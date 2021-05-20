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День в истории: 20 маяВсемирный день пчёл, день рождения джинсов и другие события
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00:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 мая

Всемирный день пчёл, день рождения джинсов и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: ФАО/Грег Билс

Всемирный день пчёл

В этот день пчеловоды всего мира отмечают Всемирный день пчёл (World Bee Day). Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.

В качестве даты празднования было выбрано 20 мая — в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности — Антоне Янше, считающемся одним из основоположников современного пчеловодства. Он родился в Словении 20 мая 1734 года и сделав пчеловодство своей основной деятельностью, значительно преуспел на этом поприще, сумев даже написать пособие, напечатанное в 1771 году на немецком языке.

Учреждение праздника призвано подчеркнуть вклад медоносных пчёл в процессы опыления растений, в том числе сельскохозяйственных культур, то есть их роль в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве и других отраслях сельского хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

Открытие границ

30 лет назад (1991) Верховный Совет СССР принял закон «О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР».

Этим документом завершилась эпоха «закрытых границ». С этого дня граждане получили возможность свободно путешествовать, а не выезжать из страны только по ходатайству государственных, общественных и религиозных организаций или предприятий.

Также закон регулировал порядок выдачи заграничных паспортов. До этого для путешествий заграницу нужно было иметь не только желание и деньги, но и пройти тяжелую процедуру собеседования в райкоме партии, который разрешал или запрещал временный выезд из страны. Загранпаспорт выдавался только на время пребывания за рубежом, по возвращении его надлежало сдавать в ближайшее отделение ОВИРа (Отдел виз и регистраций).

Источник: РИА "Новости"

День Волги

20 мая все поволжские регионы России отмечают день великой реки — День Волги.

Волга — одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего восемь процентов территории России, — 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды.

В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная артерия, проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские мероприятия — тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, научные дискуссии и семинары, а также ярмарки изделий народных промыслов, игровые и концертные программы.

День рождения джинсов

148 лет назад, в 1873 году американец Леви Страусс получил патент на производство «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет».

Этот день считается днём рождения джинсов. Толстые брюки из хлопка с тремя большими карманами, двумя впереди и одним сзади, и одним маленьким для монет пользовались большим успехом у калифорнийских золотоискателей. Первые джинсы стоили 1 доллар 46 центов.

Свое название они получили благодаря итальянскому порту Генуя, откуда ткань для брюк поставлялась в Америку. На тюках ставили штамп «Genes», который американцы читали как «Джинс».

Через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму «Levi Strauss & Co» по пошиву рабочей одежды.

«Зрелище шара земного»

20 мая 1570 года в Антверпене был напечатан первый в мире географический атлас.
Он состоял из 53 карт большого формата с пояснительными текстами. Атлас был составлен фламандцем Абрахамом Ортелием и назывался «Тhеаtrum orbis terrarum» («Зрелище шара земного»).

Несмотря на ряд существенных ошибок, которые были обусловлены пробелами в познаниях того времени, атлас, неоднократно переиздавался. Он был для мореплавателей конца XVI — начала XVII века своего рода «географической библией».

Алексей Маресьев

20 мая 1916 года родился Алексей Петрович Маресьев, легендарный летчик, Герой Советского Союза.

Весной 1942 года в одном из боев на Северо-Западном фронте самолет Маресьева был сбит, а сам он тяжело ранен. Восемнадцать суток летчик пробирался по территории, захваченной врагом, пока его не подобрали партизаны. В госпитале Маресьеву были ампутированы ступни обеих ног, но он сумел вернуться в строй и продолжал сражаться как летчик-истребитель. Представляя героя к награде, командир полка Иванов писал: «Истинный русский патриот, он, не жалея жизни и крови, сражается против немецко-фашистских захватчиков и, несмотря на серьезный физический недостаток, добивается в воздушных боях отличных успехов».

Маресьев стал прообразом летчика Мересьева — главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

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