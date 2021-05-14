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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тигр «поругался» на оленя в камеру фотоловушки (видео)

Громкий рев даже вызвал помехи в микрофоне.

Сотрудники Национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае поделились редкими кадрами общения амурского тигра и оленя. В начале ролика слышен отдаленный характерный свист копытного, на который тут же решил ответить прогуливающийся возле фотоловушки хищник.

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Тигр, судя по всему, был не голоден, а потому не помчался на зов, зато трижды недовольно рыкнул в ответ. Поскольку полосатый хищник находился рядом с камерой, его громкие «ругательства» создали небольшие помехи в микрофоне. Кроме того, тигр заметил камеру и подошел, чтобы ее понюхать. К счастью, оборудование уцелело.

По словам экологов, такие кадры удается получить довольно редко — на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют между собой в дикой природе.

Сотрудники заповедника также смогли опознать полосатого крикуна — им оказался взрослый самец под номером T37M. Сообщается, что этому хищнику не менее 9 лет. На «Земле леопарда» обитает не более четырех таких крупных самцов-старожилов.

Екатерина Гура

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