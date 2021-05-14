18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые сняли на видео охоту глубоководных гигантских кальмаров
Для этого им пришлось создать специальное оборудование и приманку, похожую на медузу
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Легенды о кракене и других гигантских моллюсках, обитающих в океанах, долгое время не давали ученым покоя. Время от времени в руки специалистам попадали похожие морские существа, которых случайно вылавливали рыбаки или чьи мертвые тела выбрасывало на берег волнами. Однако изучение гигантских кальмаров в естественных условиях долгое время оставалось большой проблемой
Но специалисты
Кроме того, для привлечения моллюсков ученые соорудили две приманки — клетку с рыбой
Именно благодаря искусственной медузе специалистам
Также в объектив камеры попали глубоководные кальмары Pholidoteuthis adami и, предположительно, Promachoteuthis sloani, которые охотились на изоподов, окруживших клетку с рыбой
Полученные видео являются первыми подробными и обширными исследованиями охотничьего поведения глубоководных кальмаров и дают ответы на многие вопросы. Например, ученые смогли установить, что гигантские моллюски являются визуальными и довольно агрессивными хищниками и открыто преследуют свою добычу, а не поджидают ее в укрытии, как считалось ранее, пишет Science Direct.
Екатерина Гура