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18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые впервые сняли на видео охоту глубоководных гигантских кальмаров

Для этого им пришлось создать специальное оборудование и приманку, похожую на медузу

Легенды о кракене и других гигантских моллюсках, обитающих в океанах, долгое время не давали ученым покоя. Время от времени в руки специалистам попадали похожие морские существа, которых случайно вылавливали рыбаки или чьи мертвые тела выбрасывало на берег волнами. Однако изучение гигантских кальмаров в естественных условиях долгое время оставалось большой проблемой из-за того, что они обитают на большой глубине в полной темноте, а имеющееся оборудование для такого изучения со светом и звуком их отпугивает.

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Но специалисты наконец-то смогли решить эту проблему. Команда морских биологов из Университета Дьюка в Северной Каролине, Университета Южной Флориды и Института мыса Эльютера на Багамах использовали практически бесшумную систему глубоководных камер слабого освещения Medusa, расположенных на кубических алюминиевых платформах, для перемещения которых используется лодка с лебедкой. Сами камеры были оснащены инфракрасной подсветкой, которую не видит большинство глубоководных существ.

Кроме того, для привлечения моллюсков ученые соорудили две приманки — клетку с рыбой махи-махи и искусственную приманку E-Jelly, которая имитирует неоново-синее свечение глубоководной медузы Atolla wyvillei и имеет параметры — 21 сантиметр в длину и 13 сантиметров в ширину.

Именно благодаря искусственной медузе специалистам наконец-то улыбнулась удача. Одним из первых охоту на приманку начал гигантский кальмар Architeuthis, который долгое время преследовал «добычу», прежде чем на нее напасть и обхватить своими 1,68-метровыми щупальцами.

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Также в объектив камеры попали глубоководные кальмары Pholidoteuthis adami и, предположительно, Promachoteuthis sloani, которые охотились на изоподов, окруживших клетку с рыбой махи-махи. Этих кальмаров ученые смогли опознать по щупальцам. Однако у специалистов есть надежда, что некоторые из главных героев видео — новые и ранее неизвестные виды.

Полученные видео являются первыми подробными и обширными исследованиями охотничьего поведения глубоководных кальмаров и дают ответы на многие вопросы. Например, ученые смогли установить, что гигантские моллюски являются визуальными и довольно агрессивными хищниками и открыто преследуют свою добычу, а не поджидают ее в укрытии, как считалось ранее, пишет Science Direct.

Екатерина Гура

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