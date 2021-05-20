10:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Франции «ремонтирует» дорожные ямы с помощью мозаики (фото)
Искусство, которое делает реальность лучше
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Художник Ememem из французского города Лиона с помощью искусства преображает городские улицы. Он «латает» ямы в асфальте и дыры в стенах с помощью красочных мозаик. Таким образом Ememem надеется привлечь внимание чиновников к плачевному состоянию дорог и безопасности тротуаров во Франции.
За последние десять лет художник украсил и «отремонтировал» мостовые и расколотые фасады зданий почти по всему Лиону и не собирается останавливаться, ведь, к сожалению, работы у него меньше не становится.
Местные жители очень любят эти разноцветные мозаики, которые уже стали настоящим символом города и туристической достопримечательностью.
Кстати, таким же важным делом занимается и американский художник Джим Бахор, который тоже «декорирует» дорожные ямы мозаикой.
Екатерина Гура