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10:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Франции «ремонтирует» дорожные ямы с помощью мозаики (фото)

Искусство, которое делает реальность лучше

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Художник Ememem из французского города Лиона с помощью искусства преображает городские улицы. Он «латает» ямы в асфальте и дыры в стенах с помощью красочных мозаик. Таким образом Ememem надеется привлечь внимание чиновников к плачевному состоянию дорог и безопасности тротуаров во Франции.

За последние десять лет художник украсил и «отремонтировал» мостовые и расколотые фасады зданий почти по всему Лиону и не собирается останавливаться, ведь, к сожалению, работы у него меньше не становится.

Местные жители очень любят эти разноцветные мозаики, которые уже стали настоящим символом города и туристической достопримечательностью.

Кстати, таким же важным делом занимается и американский художник Джим Бахор, который тоже «декорирует» дорожные ямы мозаикой.

Екатерина Гура

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