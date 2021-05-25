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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ургант показал, как Юлия Волкова снимала свой предвыборный ролик

Певица собралась представлять в Госдуме Ивановскую область.

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова выпустила предвыборный ролик, в котором обратилась к жителям Ивановской области.

Свою версию того, как снимали это обращение и кто помогал певице, показали в выпуске «Вечернего Урганта» от 24 мая.

Иван Ургант сыграл режиссера ролика, который дает подсказки певице. «Иваново — город невест. Скажи, что ты по молодости с женщиной целовалась», — предлагает Иван.

«Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда, сквозь боль, слезы, страдание, находила путь света во тьме», — «отвечает» Юлия.

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В конце апреля стало известно, что российская певица Юлия Волкова собралась идти в Госдуму на выборах 2021 года от партии «Единая Россия». Она рассчитывает, что войдет в список партии по Ивановской области.

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