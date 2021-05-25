13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ургант показал, как Юлия Волкова снимала свой предвыборный ролик
Певица собралась представлять в Госдуме Ивановскую область.
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Свою версию того, как снимали это обращение и кто помогал певице, показали в выпуске «Вечернего Урганта» от 24 мая.
Иван Ургант сыграл режиссера ролика, который дает подсказки певице. «Иваново — город невест. Скажи, что ты по молодости с женщиной целовалась», — предлагает Иван.
«Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда, сквозь боль, слезы, страдание, находила путь света во тьме», — «отвечает» Юлия.
В конце апреля стало известно, что российская певица Юлия Волкова собралась идти в Госдуму на выборах 2021 года от партии «Единая Россия». Она рассчитывает, что войдет в список партии по Ивановской области.
Анна Лысенко