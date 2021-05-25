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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии две дыни продали за 25 тысяч долларов

Их разрежут и разошлют нескольким семьям с детьми.

На аукционе в Японии две дыни продали за 2,7 млн иен (почти 25 тысяч долларов или 1,8 млн рублей), сообщает AFP.

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Плоды принадлежат к гибридному премиум-сорту Yubari King, который выращивают в основном в теплицах городка Юбари на острове Хоккайдо. Но цена дынь продиктована не этим.

«Дынные» аукционы в Японии — традиция. Они проходят ежегодно в конце мая и знаменуют начало лета. В 2019 году две дыни были проданы по рекордной цене в 5 миллионов йен. В 2020-м из-за пандемии коронавируса за дыни удалось выручить только 120 тысяч иен.

Дыни этого года достались производителю детского питания Hokkaido Products Ltd. Компания намерена их заморозить, поделить на кусочки и отправить семьям с детьми, которые заранее подали заявку. Так в Hokkaido Products хотят подбодрить своих клиентов.

Анна Лысенко

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