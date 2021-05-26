18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Аргентине нашли гигантскую выдру, которая считалась вымершей
Ее не видели в стране около 40 лет
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Директор природоохранного фонда Fundación Rewilding Argentina Себастьян Ди Мартино во время каякинга на реке Бермехо в Аргентине сделал невероятное открытие. В воде неподалеку он заметил ныряющую гигантскую речную выдру.
Дело в том, что долгие годы этот хищник считался вымершим в Аргентине. В стране гигантскую речную выдру в последний раз видели в 1980-х годах, а на реке Бермехо выдр не было уже более ста лет, пишет The Guardian.
Увидев белую грудь выдры (характерный признак этого вида), Ди Мартино схватил камеру и снял животное на видео, а затем поделился своим открытием с коллегами и журналистами.
Специалисты считают, что гигантские выдры приплыли в Аргентину из Парагвая или же все эти годы они просто умело прятались от людей. Кроме того, поскольку эти хищники живут семьями, то замеченный зверь, скорее всего, не единственный в регионе.
Отметим, что гигантские речные выдры находятся под угрозой исчезновения. В длину взрослые особи вырастают до 1,8 метров, а их вес может достигать более 30 килограммов.
Екатерина Гура