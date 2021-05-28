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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста случайно утопила в озере кольцо за 6,3 тысячи долларов

К счастью, его быстро нашел местный дайвер.

Свою помолвку Вик Патель и его невеста Ребекка Чонкрия запомнят на всю жизнь, а все из-за неприятного инцидента. По словам Вика, из-за пандемии ему пришлось ждать более восьми месяцев, чтобы сделать это событие незабываемым и романтичным.

Наконец в мае 2021 года он вместе с девушкой отправился на отдых в британский Национальный парк Лейк-Дистрикт, где на закате у озера Уиндермир встал на одно колено и предложил Ребекке выйти за него замуж. Патель также преподнес ей кольцо с бриллиантом стоимостью более 6,3 тысячи долларов (более 460 тысяч рублей). Вот только в какой-то момент кольцо соскользнуло с ее пальца и упало прямо в озеро.

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Вик тут же нырнул в воду и попытался отыскать драгоценность, но его поиски не увенчались успехом. Тогда он обратился за помощью к местным жителям, и ему дали контакты дайвера Ангуса Хоскинга, который помогает убирать озеро от мусора и находить потерянные в воде вещи.

Ангусу потребовалось всего 20 минут, чтобы в мутном озере отыскать заветное кольцо и вернуть его взволнованной паре.

Патель поблагодарил дайвера за его невероятную работу и отметил, что этот день они точно никогда не забудут.

В свою очередь, Хоскинг отметил, что они с товарищами часто достают со дна озера различные личные вещи и дорогие предметы, в том числе телефоны, фотокамеры, бумажники, кольца и часы, пишет Mirror.

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Екатерина Гура

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