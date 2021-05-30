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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

На надгробии в США нашли кулинарный рецепт

Покойная обладала отличным чувством юмора.

Пользователи соцсетей делятся снимком необычного надгробия в американском городе Логан, штат Юта.

На мраморном памятнике, установленном на могиле местной жительницы Кэтрин Эндрюс, можно увидеть не только имя и годы жизни женщины, но и рецепт ее фирменной помадки, сообщает Fox 13.

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«Растопите 2 плитки шоколада и 2 столовых ложки масла на слабом огне. Добавьте чашку молока, доведите до кипения, затем добавьте три чашки сахара, одну чайную ложку ванили и щепотку соли», — говорится в рецепте. Эту массу нужно вылить на мраморную плиту, остудить и нарезать кубиками, после чего можно подавать на стол.

Американские журналисты связались с родственниками покойной, и те рассказали историю необычного памятника. Муж Кэтрин по имени Уэйд умер первым в 2000 году. Родственники решили изобразить на его памятнике бомбардировщик, ведь мужчина был военнослужащим. Рядом добавили квадратную академическую шапочку, так как Эндрюс преподавал в университете.

Примерно тогда же родные предложили Кэтрин подумать, какое надгробие хотелось бы ей. Женщина предложила написать рецепт ее фирменного блюда.

Родные отметили, что у Кэтрин, которая умерла в 97 лет, всегда было отличное чувство юмора.

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