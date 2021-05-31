14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США выиграла $2 миллиона, купив билет «неправильной» лотереи
Женщина была уверена, что участвует в другом розыгрыше.
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Элизабет Джонсон из города Лукама, штат Северная Каролина, в конце мая неожиданно стала богаче на два миллиона долларов. А все благодаря своей невнимательности.
Женщина решила купить через интернет билет на лотерею Powerball, розыгрыш которой должен был состояться в среду 19 мая, но по ошибке купила билет на субботу. О своей ошибке она узнала уже в воскресенье, когда ей пришло сообщение о выигрыше.
Оказалось, что Джонсон не просто выиграла, а сорвала джекпот в размере 2 миллионов долларов. Американка долго не могла поверить, ведь была уверена, что не участвовала в этом розыгрыше, но, внимательно посмотрев купленный билет, убедилась в своей удаче.
Внезапное богатство Джонсон намерена потратить на новый дом и семейный отдых, пишет UPI.
Екатерина Гура