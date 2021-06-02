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18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи выяснили, как древние греки проклинали врагов

Об этом рассказал найденный при раскопках кувшин.

Команда археологов при раскопках в Афинской агоре под полом классического ремесленного здания обнаружила таинственный кувшин со странным содержимым.

На внешней стороне керамического горшка было написано более 30 имен, многие из которых были женскими. В горшке лежали отрубленные голова и нижние конечности цыпленка, а сам сосуд был пробит большим железным гвоздем и похоронен под полом вместе с монетой около 300 года до нашей эры.

Ученые внимательно изучили содержимое и выдали заключение, что найденный кувшин был частью магического ритуала проклятия, с помощью которого кто-то хотел наслать паралич и смерть на всех людей, чьи имена были написаны на горшке.

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Ученые отмечают, что это уникальное открытие дает новые доказательства практики «магии» в древних Афинах, говорится в научном журнале Jstor.

Екатерина Гура

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