Археологи выяснили, как древние греки проклинали врагов

Команда археологов при раскопках в Афинской агоре под полом классического ремесленного здания обнаружила таинственный кувшин со странным содержимым.
На внешней стороне керамического горшка было написано более 30 имен, многие из которых были женскими. В горшке лежали отрубленные голова и нижние конечности цыпленка, а сам сосуд был пробит большим железным гвоздем и похоронен под полом вместе с монетой около 300 года до нашей эры.
Ученые внимательно изучили содержимое и выдали заключение, что найденный кувшин был частью магического ритуала проклятия, с помощью которого кто-то хотел наслать паралич и смерть на всех людей, чьи имена были написаны на горшке.
Ученые отмечают, что это уникальное открытие дает новые доказательства практики «магии» в древних Афинах, говорится в научном журнале Jstor.