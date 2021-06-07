Жительнице США вернули потерянный 46 лет назад кошелек

Том Стивенс, работающий в театре Majestic Ventura Theater в калифорнийском городе Вентура, во время недавнего ремонта обнаружил в проеме под балконом бумажник.
В кошельке, который лежал среди горы билетов и другого мусора, было несколько старых фотографий, корешок билета на концерт музыкальной группы Grateful Dead 1973 года и калифорнийские водительские права на имя Колин Дистин, срок действия которых истек в 1976 году.
Решив разыскать владельца бумажника, в конце мая Стивенс опубликовал несколько объявлений на Facebook. И уже в начале июня ему написала хозяйка кошелька.
Дистин рассказала, что потеряла бумажник во время просмотра фильма в одном из кинозалов театра еще в 1975 году. Она пыталась найти пропажу и звонила в театр несколько раз, но кошелек так никто и не нашел. Дистин предположила, что кошелек у нее украли, и, вытащив деньги, просто выбросили его в щель между стеной и полом.
В начале июня женщина вернулась в театр и лично забрала свою находку. Местному изданию Ventura County Star она призналась, что это был очень эмоциональный момент, ведь она как-будто вернулась в прошлое.