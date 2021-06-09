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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России выбрали лучших служебных кошек (фото)

Номинанты были представлены из 17 городов.

В честь своего десятилетия котокафе «Республика кошек и котов» провело всероссийский конкурс-перепись служебных котов «Котокультурная столица».

Лучшая служебная кошка России — Муся (ЦГПБ им.В.В. Маяковского, Санкт-Петербург)

Номинанты были представлены из 17 городов России, 57 служебных котов получили дипломы, а всего в голосовании приняло участие более четырех тысяч человек.

Конкурс был разделен на несколько номинаций: «МЯУзейные коты», «Театральные коты», «Коты-вдохновители» и «Пушистые КОТрудники».

«МЯУзейный кот» Пас Музеевич Налимов (Музей истории и культуры Республики Коми)

В первой номинации победил кот Пас Музеевич Налимов из Музея истории и культуры (Республика Коми), театральным котом года был признан кот Федор из Театра Дождей (Санкт-Петербург), котом-вдохновителем выбрали кота Шпателя из галереи «Мансарда художников» (Санкт-Петербург), а звание «Пушистый КОТрудник» досталось коту Лососю из «Рыбной лавки» (Москва).

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Лучший служебный кот Санкт- Петербурга — Матрос Васильевич («Северная верфь»)
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«Театральный кот года» Федор (Театр Дождей, Санкт-Петербург)
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«Кот-вдохновитель» Шпатель (галерея «Мансарда художников», Санкт-Петербург)
«Пушистый КОТрудник» — Лосось («Рыбная лавка», Москва)

Помимо этого отдельные дипломы достались коту Тарлану из буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге (Диплом хранителя храма), коту-блогеру Филимону из Выборгского замка («Замковый кот») и коту Фоксу со стройки Лахта Центра («Душа КОТлектива»).

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«Замковый кот» Филимон (Выборгский замок)
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«Душа КОТлектива» кот Фокс (Лахта Центр, Санкт-Петербург)

Абсолютным лидером открытого голосования и лучшей служебной кошкой России была названа Муся из библиотеки имени Маяковского в Петербурге (ЦГПБ им. В. В. Маяковского), а победителем городского голосования и лучшим служебным котом Санкт-Петербурга был признан кот Матрос — обитатель судостроительного музея «Северная верфь».

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