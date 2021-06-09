17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России выбрали лучших служебных кошек (фото)
Номинанты были представлены из 17 городов.
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В честь своего десятилетия котокафе «Республика кошек и котов» провело всероссийский
Номинанты были представлены из 17 городов России, 57 служебных котов получили дипломы, а всего в голосовании приняло участие более четырех тысяч человек.
Конкурс был разделен на несколько номинаций: «МЯУзейные коты», «Театральные коты», «Коты-вдохновители» и «Пушистые КОТрудники».
В первой номинации победил кот Пас Музеевич Налимов из Музея истории и культуры (Республика Коми), театральным котом года был признан кот Федор из Театра Дождей (Санкт-Петербург),
Помимо этого отдельные дипломы достались коту Тарлану из буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй в
Абсолютным лидером открытого голосования и лучшей служебной кошкой России была названа Муся из библиотеки имени Маяковского в Петербурге (ЦГПБ им. В. В. Маяковского), а победителем городского голосования и лучшим служебным котом
Екатерина Гура