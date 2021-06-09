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18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самолет Белого дома задержали из-за цикад

Появившиеся на свет насекомые вторглись во внешние секции авиалайнера.

Чартерный самолет пресс-службы Белого дома, который должен был вылететь из Вашингтона в Даллас во вторник вечером в преддверии первой поездки Джо Байдена за границу в качестве президента, был задержан цикадами.

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Самолет должен был вылететь в девять вечера, но при техническом осмотре рабочие обнаружили множество цикад, оккупировавших внешние секции воздушного судна.

Чтобы удалить насекомых, появившихся на свет спустя 17 лет, проведенных под землей, обслуживающему персоналу понадобилось почти семь часов, после которых государственный самолет все-таки отправился по назначению, пишет CNN.

Служба национальных парков сообщила, что громкие стрекочущие цикады стали появляться из-под земли на Восточном побережье в середине мая.

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