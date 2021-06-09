18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самолет Белого дома задержали из-за цикад
Появившиеся на свет насекомые вторглись во внешние секции авиалайнера.
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Чартерный самолет
Самолет должен был вылететь в девять вечера, но при техническом осмотре рабочие обнаружили множество цикад, оккупировавших внешние секции воздушного судна.
Чтобы удалить насекомых, появившихся на свет спустя 17 лет, проведенных под землей, обслуживающему персоналу понадобилось почти семь часов, после которых государственный самолет
Служба национальных парков сообщила, что громкие стрекочущие цикады стали появляться
Екатерина Гура