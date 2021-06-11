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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Колокола древней церкви в Британии замолчали после единственной жалобы

Анонимный житель назвал их слишком громкими

Колокола Церкви Всех Святых в деревушке Кентон, в британском графстве Девон, замолчали впервые за 111 лет. Сообщается, что колокольный звон сопровождал каждый новый час на протяжении 24 часов в сутки. Именно ночной звон и стал причиной внезапной остановки колокола.

По словам местных властей, к ним поступила анонимная жалоба на «слишком громкий звук», который мешает спать и плохо действует на психическое здоровье заявителя.

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Чиновники рассмотрели жалобу, измерили уровень шума и приняли решение остановить колокольный механизм.

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Местные жители от такого решения пришли в ярость. Они выступили с коллективным обращением за возвращение колокольного звона, который, по их словам, является неотъемлемой частью деревни. Даже во времена Второй мировой войны эти церковные колокола продолжали безостановочно работать и отбивать каждый час.

Церковь Всех Святых была построена примерно в 1450 году, изначально в ней были установлены обычные колокола, но в 1910 году их заменили на автоматический механизм.

За все эти годы никто и никогда не жаловался на звон колоколов, а потому решение, которое чиновники приняли всего из-за одной жалобы, местные жители посчитали необоснованным. Теперь они намерены обратиться в суд с требованием отменить решение властей.

В свою очередь городской совет предлагает жителям за 2,5 тысячи долларов установить более современный механизм, который позволит отключать колокольный звон в ночное время, пишет Metro.

Екатерина Гура

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