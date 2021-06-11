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19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы обнаружили планету с «земной» атмосферой

Ученые считают, что на ней могут быть облака из воды

Международная команда ученых во главе со специалистами из Лаборатории реактивного движения NASA открыла новую экзопланету, атмосфера которой похожа на земную.

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Новая планета, получившая обозначение TOI-1231 b, находится на расстоянии 90 световых лет от Земли и вращается вокруг карликовой звезды класса M. По размеру планета крупнее Земли и больше похожа на Нептун. Несмотря на то, что TOI-1231 b находится в восемь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, температура на ее поверхности аналогична температуре на Земле — просто родительская звезда новой экзопланеты гораздо холоднее и тусклее нашего Солнца.

Ученые считают, что TOI-1231 b обладает такой же плотной газовой атмосферой, как Нептун. Предыдущие исследования показали, что на таких прохладных планетах высоко в атмосфере могут быть облака из воды, что делает их очень похожими на земную атмосферу.

Иллюстрация планеты TOI-1231 b

Специалисты отмечают, что TOI-1231 b сейчас является одной из самых доступных для атмосферных исследований планет. В ближайшее время ученые намерены провести детальный анализ ее атмосферы, сообщается на сайте Университета Нью-Мексико.

Екатерина Гура

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