Астрономы обнаружили планету с «земной» атмосферой

Международная команда ученых во главе со специалистами из Лаборатории реактивного движения NASA открыла новую экзопланету, атмосфера которой похожа на земную.
Новая планета, получившая обозначение TOI-1231 b, находится на расстоянии 90 световых лет от Земли и вращается вокруг карликовой звезды класса M. По размеру планета крупнее Земли и больше похожа на Нептун. Несмотря на то, что TOI-1231 b находится в восемь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, температура на ее поверхности аналогична температуре на Земле — просто родительская звезда новой экзопланеты гораздо холоднее и тусклее нашего Солнца.
Ученые считают, что TOI-1231 b обладает такой же плотной газовой атмосферой, как Нептун. Предыдущие исследования показали, что на таких прохладных планетах высоко в атмосфере могут быть облака из воды, что делает их очень похожими на земную атмосферу.
Специалисты отмечают, что TOI-1231 b сейчас является одной из самых доступных для атмосферных исследований планет. В ближайшее время ученые намерены провести детальный анализ ее атмосферы, сообщается на сайте Университета Нью-Мексико.