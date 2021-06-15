19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Мичигана выиграла почти 900 тысяч долларов на своих «счастливых» числах
С этими номерами она играла много лет подряд.
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47-летняя женщина из штата Мичиган, пожелавшая остаться анонимной, выиграла джекпот в размере 866 890 долларов в розыгрыше местной лотереи Fantasy-5 благодаря своей вере в «счастливые числа». Американка рассказала, что на протяжении многих лет ставит только на одни и те же номера: 03, 07, 17, 36 и 38.
Все эти годы номера были не такими уж счастливыми, но 10 мая 2021 года удача ей наконец улыбнулась. Правда,
Организаторам лотереи победительница рассказала, что до сих пор не верит в свою удачу. А крупный выигрыш намерена потратить на ремонт дома, оплату счетов и хороший отпуск, пишет UPI.
Екатерина Гура