13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США попала в Аквариум по билету 1983 года
Надпись на нем гласила, что билет не имеет срока давности.
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Забавный случай произошел в середине июня в городе Бостон, штат Массачусетс. 26-летняя Рейчел Карл была в гостях у своей двоюродной бабушки и та подарила ей билет в местный знаменитый Аквариум Новой Англии. Подарок был с нюансом — билет датировался 1983 годом.
Пенсионерка объяснила, что эти билеты не имеют срока годности, и Рейчел решила это проверить. К ее удивлению, контролер на входе хоть и посмеялся над раритетом, но все же оторвал корешок и пропустил девушку внутрь.
О посетителе с необычным билетом мужчина доложил генеральному директору Аквариума Викки Спруилл, которая подтвердила правильность его действий.
Она сообщила, что хоть бессрочные билеты перестали выпускать еще 25 лет назад, они до сих пор продолжают принимать посетителей с уникальными раритетными билетами, пишет New York Post.
Екатерина Гура