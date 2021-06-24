У берегов Кипра появились «летающие» корабли (фото)

В середине июня отдыхающие на пляже у залива Акротири у южного побережья острова Кипр стали свидетелями невероятной картины — недалеко от берега над водой «парили» три круизных лайнера.
Среди очевидцев оказался и местный фотограф Михалис Майкл, который успел сделать впечатляющий кадр с летающими кораблями и опубликовать его в соцсетях.
Несмотря на невероятность происходящего, этому есть разумное объяснение. То, что наблюдали отдыхающие на кипрском курорте, является оптической иллюзией под названием фата-моргана. Эта иллюзия состоит из нескольких форм миражей и возникает, когда в нижних слоях атмосферы образуются разные по плотности слои воздуха, способные давать зеркальное изображение.
Кстати, недавно похожее явление наблюдали и в Барселоне.