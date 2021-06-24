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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Искусственный интеллект восстановил недостающие части картины Рембрандта

На картине появились новые фигуры

6
фотографий
6
фотографий

В Государственном художественном музее Рейксмузеум в Амстердаме представили отреставрированную и восстановленную картину Рембрандта «Ночной дозор», над которой потрудились не только реставраторы, но и искусственный интеллект.

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Картина, написанная в 1642 году, в 1715 году была обрезана, так как не помещалась на стену между двумя дверьми в мэрии Амстердама. К счастью, до этого ее успел скопировать художник Геррит Лунденс, чья копия полного «Ночного дозора» сейчас хранится в Лондонском музее. Именно на этом полотне, а также на отсканированном оригинале Рембрандта ученые и обучали искусственный интеллект.

В итоге, спустя 306 лет, холст знаменитого голландского художника снова стал полноценным. На картине добавилось 60 сантиметров слева, 7 сантиметров справа, 22 сантиметра сверху и 12 сантиметров снизу. На «Ночном дозоре» появились три фигуры слева, стал виден шлем на мужчине справа и стал заметен убегающий от полицейских мальчик на переднем плане слева. Благодаря этому ранее известные персонажи картины немного поменяли свое положение.

Напомним, что картину «Ночной дозор», которая в оригинале называется «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», начали реставрировать в 2018 году, пишет The New York Times.

Екатерина Гура

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