Упавшая со стены старая картина может оказаться подлинником Рембрандта

В подвале итальянской виллы случайно обнаружили картину, которая может оказаться подлинником Рембрандта ван Рейна.
Речь идет о «Поклонении волхвов», написанном в 1632 году. До сих пор оригинал считался утраченным. Самые известные копии этого произведения хранятся в Эрмитаже и музее Гетеборга в Швеции. На картине изображен евангельский сюжет: волхвы приносят дары новорожденному Иисусу Христу.
Картина висела в подвале одной из вилл в деревне недалеко от Рима, сообщает Arte.it. В 2016 году она упала со стены и получила незначительные повреждения. Хозяева отдали полотно реставратору Антонелле Ди Франческо. Сняв слой старого лака и грязи, Ди Франческо была ошеломлена — работа все больше и больше стала казаться ей подлинником.
22 июня, после детального изучения и реставрации, картину представили международным экспертам на симпозиуме в Риме. Если авторство Рембрандта подтвердится, стоимость картины будет составлять от 70 до 200 миллионов евро.
Сейчас найденное «Поклонение волхвов» хранится у арт-дилеров в Милане, но хозяева картины не намерены ее продавать. Полотно намерены сдавать в аренду музеям для проведения выставок.