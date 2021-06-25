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13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Упавшая со стены старая картина может оказаться подлинником Рембрандта

Предварительно эксперты подтвердили авторство знаменитого художника.

В подвале итальянской виллы случайно обнаружили картину, которая может оказаться подлинником Рембрандта ван Рейна.

Речь идет о «Поклонении волхвов», написанном в 1632 году. До сих пор оригинал считался утраченным. Самые известные копии этого произведения хранятся в Эрмитаже и музее Гетеборга в Швеции. На картине изображен евангельский сюжет: волхвы приносят дары новорожденному Иисусу Христу.

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Картина висела в подвале одной из вилл в деревне недалеко от Рима, сообщает Arte.it. В 2016 году она упала со стены и получила незначительные повреждения. Хозяева отдали полотно реставратору Антонелле Ди Франческо. Сняв слой старого лака и грязи, Ди Франческо была ошеломлена — работа все больше и больше стала казаться ей подлинником.

22 июня, после детального изучения и реставрации, картину представили международным экспертам на симпозиуме в Риме. Если авторство Рембрандта подтвердится, стоимость картины будет составлять от 70 до 200 миллионов евро.

Сейчас найденное «Поклонение волхвов» хранится у арт-дилеров в Милане, но хозяева картины не намерены ее продавать. Полотно намерены сдавать в аренду музеям для проведения выставок.

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