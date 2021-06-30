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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Специалист по нейросетям «оживил» героев советских мультфильмов

Можно узнать всех, кроме Карлсона

Россиянин Денис Ширяев, прославившийся «реконструкциями» старых фильмов с помощью нейросетей, показал свой новый эксперимент. С помощью искусственного интеллекта он «оживил» героев популярных советских мультфильмов, придав им реальный человеческий облик.

За основу Ширяев брал не оригинальные изображения мультперсонажей, а их реалистичные версии, которые нарисовал иллюстратор из Томска Евгений Швенк.

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Надо отметить, что любимые герои мультфильмов действительно получились довольно реалистичными и похожими на свой прототип. Этого нельзя сказать только про Карлсона, которого искусственный интеллект из «мужчины в самом расцвете сил» превратил в бесформенную женщину с озорными глазами.

Екатерина Гура

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