16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Специалист по нейросетям «оживил» героев советских мультфильмов
Можно узнать всех, кроме Карлсона
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Россиянин Денис Ширяев, прославившийся «реконструкциями» старых фильмов с помощью нейросетей, показал свой новый эксперимент. С помощью искусственного интеллекта он «оживил» героев популярных советских мультфильмов, придав им реальный человеческий облик.
За основу Ширяев брал не оригинальные изображения мультперсонажей, а их реалистичные версии, которые нарисовал иллюстратор из Томска Евгений Швенк.
Надо отметить, что любимые герои мультфильмов действительно получились довольно реалистичными и похожими на свой прототип. Этого нельзя сказать только про Карлсона, которого искусственный интеллект из «мужчины в самом расцвете сил» превратил в бесформенную женщину с озорными глазами.
Екатерина Гура