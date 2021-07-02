В Сети развернулась франко-итальянская гастрономическая война

Пользователи соцсетей с удовольствием следят за шуточной гастрономической войной, которая разразилась в соцсетях между итальянцами и французами.
Французы, по мнению итальянцев, небрежно ведут себя с итальянской едой и готовят совсем не так, как нужно, превращая знаменитые итальянские блюда в жалкое их подобие. Но итальянцы, по мнению французов, ведут себя точно так же с французскими блюдами.
Боевые действия начались с лайфхака, в котором француз грубо ломает спагетти перед тем, как опустить их в кипящую воду (итальянцы уверены, что спагетти обязаны оставаться длинными. Нужно просто немного подождать: они размокнут и согнутся). В ответ итальянцы не менее грубо обошлись с французским багетом.
Затем наступила очередь пиццы, круассанов, пасты с кетчупом вместо соуса, макаронов и тирамису. Дошло дело и до коктейлей.
Чем закончится война, пока предположить сложно. Но многие пользователи уже сейчас жалуются на издевательства над любимыми блюдами.
«Это нормально, что от действий француза у меня сердце разрывается?» — пишет один из комментаторов. «Пока ничья, но французы изобретательней», — говорят подписчики. «Это совершенно прекрасно!» — подытожила одна из пользовательниц.